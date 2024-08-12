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Türkiye-Suriye toplantısı olacak mı? Bakan Güler'den açıklama geldi

Türkiye-Suriye toplantısı olacak mı? Bakan Güler'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ile daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde Bakanları içeren heyet toplantısı yapılabilir." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Suriye normalleşme sürecine ilişkin "Uygun koşulların oluşması halinde bakanlar düzeyinde bir araya gelebiliriz" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Suriye normalleşme sürecine ilişkin "Uygun koşulların oluşması halinde Türkiye ile Suriye'nin ilişkilerin normalleştirilmesi çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir araya gelebileceğini" diye konuştu.

Bakan Güler, Türkiye'nin normalleşme sonrası Suriye politikasına yönelik "Türkiye Suriye'den çekilme koordinasyonunu yalnızca Suriye'de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan, sınırlar güvenlik altına alındıktan sonra görüşülebilir" ifadelerini kullandı.

Geçen ay, Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Suriye Dışişleri Bakanlığından açıklama gelmişti. Açıklamada, “Türkiye ile normalleşmek iki ülkenin güvenliği ve istikrarının temeli olan 2011 öncesindeki duruma dönülmesine bağlı. Suriye, ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu girişimlere her zaman istekli. Bunun için samimi çabalar gösteren kardeş ve dost ülkelere de teşekkür ederiz” ifadeleri kullanılmıştı.

Güler, Türkiye'nin ABD ile 70 adet F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitleri alımı konusunda vardığı anlaşmadan memnuniyet duyduğunu, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

Güler "Son jet teslim edilene kadar projenin herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlanmasını umuyoruz" diyerek,  NATO müttefikinin yetkililerinin anlaşmanın ayrıntılarını hâlâ görüştüğünün altını çizdi. 

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