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AK Parti MYK bugün toplanıyor: Kavala ve Atalay gündemde

AK Parti MYK bugün toplanıyor: Kavala ve Atalay gündemde

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, bugün oldukça yoğun bir gündemle bir araya gelecek. Toplantının en dikkat çeken başlıkları arasında Anayasa Mahkemesi'nin Gezi davası kararı ve Osman Kavala yer alıyor.

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AYM'nin vekilliğinin düşürülmesine yönelik kararının "yok hükmünde" olduğu gerekçesiyle serbest bırakılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in, Gezi davası tutuklusu Osman Kavala'yı ziyaret etmesi, siyasette yeni bir tartışma başlattı. MYK toplantısında bu ziyaretin ve Kavala'nın durumu detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Türkiye gazetesindeki habere göre, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı, toplantıda "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesi hakkında bir sunum yapacak. Bu proje kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 bin genç, AFAD iş birliğiyle çeşitli afetlere karşı gönüllü olarak eğitim almıştı. Projenin detayları ve elde edilen sonuçlar MYK üyelerine aktarılacak.

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