Beyni emcüklenmiş gerizekalılar olarak bu kadına ne demeliyiz?

Instagramın kapatılmasıyla başlayan tartışmalar sosyal medyaya bağımlı bir hayat yaşayanların da dengesini bozdu. Gazeteci Hadi Özışık sokak röportajlarına kadar yansıyan kutuplaşmayı youtube kanalındaki programda değerlendirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklama ile Instagram'ın açılacağı müjdesini vermişti. Instagram'ın kapalı olduğu kısa dönemde ülkede yaşananlar ise akıl alır gibi değildi.

Hadi Özışık, konuyu ve toplumun ayrışmasını youtube yayınında ele aldı ve oldukça çarpıcı değerlendirmelerde bulundu;

''Instagram erişime açıldı. Lakin her şey bundan ibaret değil. Instagram kapatıldığında ağlayan mı ararsın tatilini mi iptal eden ararsın.. Daha da kötüsü millete hakaret eden bir vatandaş sokak röportajında bizleri çok şaşırttı. Gerizekalı diye millete hakaret eden vatandaş kendi gerizekalılığını öyle bir sergiledi ki...''