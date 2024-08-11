Samsunspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Yeni sezon öncesi Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0'lık skorla yenip moral depolayan Beşiktaş, Süper Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.

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Siyah Beyazlılar sezona da iyi bir giriş yapmak istiyor. Ev sahibi Karadeniz ekibi ise transfer yasağı nedeniyle kadroya herhangi bir ekleme yapamadı ancak yeni teknik direktörü ile taraftarının önünde sezona galibiyetle başlamak istiyor.

SAMSUNSPOR 0-2 BEŞİKTAŞ (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Kingsley, Holse, Muja, Marius

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Rashica, Immobile