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Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti

Replikas'ın solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti

Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti Gökçe Akçelik, 47 yaşında hayata gözlerini yumdu. Akçelik'in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

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Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik yaşamını yitirdi. Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Gökçe'mizi yarın (12.08.2024) öğle namazını müteakip Karacaahmet Şehitlik Camii'nden uğurluyoruz" ifadelerine yer verildi. Gökçe Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.

GÖKÇE AKÇELİK KİMDİR?

1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kurulan Replikas grubu, 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla genişledi. 2005'te Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup bugünkü halini aldı.

Köledoyuran, Dadaruhi, Avaz, Zerre ve Biz Burada Yok İken gibi albümlerle tanına Replikas, Türk rock müziğinin önemli grupları arasına girdi.

KAYNAK: NTV

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