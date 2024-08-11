Nagehan Alçı'dan boşanan Rasim Ozan Kütahyalı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Gazeteci ve yorumcu Nagehan Alçı ile evliliğini kısa süre önce noktalayan Rasim Ozan Kütahyalı sarışın sevgilisi Pınar Ayaz ile sarmaş dolaş poz verdi.

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13 yıl süren evliliğin ardından gazeteci ve TV yorumcusu Nagehan Alçı ile yollarını ayıran Rasim Ozan Kütahyalı yeni bir ilişkiye başlamıştı. Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden sarışın yeni sevgilisi Pınar Ayaz ile fotoğrafını paylaşınca gündeme gelmişti. Çiftin yeni pozunu bu kez Pınar Ayaz paylaştı.

Pınar Ayaz'ın sosyal medya hesabından Rasim Ozan Kütahyalı ile sarmaş dolaş bir şekilde verdiği paylaştığı poz sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.

Nagehan Alçı'dan sert çıkış gelmişti

Alçı ile Kütahyalı arasındaki evlilik iki tarafın birbirlerini sert bir şekilde suçladıkları gergin bir sürecin ardından noktalanmıştı. İkilinin ayrılığının ardından Nagehan Alçı, eski kocası Rasim Ozan Kütahyalı için "Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Haciz koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı" ifadelerini kullanmıştı.

Kütahyalı'dan temkinli cevap

Kütahyalı'dan şiddet gördüğünü de iddia eden Nagehan Alçı'nın bu ithamlarına karşılık karşı taraftan sadece "Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar" cevabı gelmişti.

Pınar Ayaz kimdir?

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gönlünü kaptırdığı Pınar Ayaz, sporcu kişiliğiyle tanınıyor. Ayaz'ın bir spor merkezinde pilates antrenörü olarak görev yaptığı biliniyor.