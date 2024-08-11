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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Doğan için taziye mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Doğan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan için taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, TYB Kurucu ve Şeref Başkanı, ülkede yetişen en değerli münevverlerden biri olan Doğan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini dile getirdi.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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