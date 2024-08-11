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Erzincan'da genç adam apartman boşluğunda ölü bulundu

Erzincan'da genç adam apartman boşluğunda ölü bulundu

Erzincan’da 25 yaşındaki bir kişi apartman dışında bulunan boşlukta ölü bulundu.

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Yunusemre Mahallesi TOKİ konutlarında vatandaşlar, apartman dışında bulunan boşlukta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerini güvenlik kordonu altına alan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada ölen kişinin Yılmaz Gündeğdir (25) olduğunu öğrendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gündeğdir’in cesedi, otopsi yapılması için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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