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Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Maç sonu tribünleri selamlamıştı

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması! Maç sonu tribünleri selamlamıştı

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun Adana Demirspor maçının ardından tribünleri selamlaması sonrası takımdan ayrılacağı iddialarına sarı lacivertli ekipten açıklama geldi.

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Trendyol Süper Lig'in ilk maçında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan Fenerbahçe, maçı 1-0'lık galibiyet ile tamamladı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü, 34. dakikada Edin Dzeko attı. Fenerbahçeli taraftarlar da, ilk lig maçında takımını yalnız bırakmadı.

Ferdi Kadıoğlu, 88. dakikada sahadan çıktıktan sonra ve maçın ardından tribünler "Gitme sana muhtacım, gözümde nursun başımda tacım, muhtacım" şarkısını söyledi.

Taraftarı duyan Ferdi Kadıoğlu'nun tribünleri selamlaması sonrası takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe A Takım Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yemeniciler yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu ile ilgili “veda etti” şeklindeki yorumlar doğru değildir. Taraftarlarımızın sevgisine onları selamlayarak karşılık vermiştir. Normal bir maç sonu el sallamasından ibaret durum" ifadelerini kullandı.

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