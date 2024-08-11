Osmaniye'de tırda 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de dorsesinde 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında F.H'nin kullandığı tırı durdurdu.
Aracın dorsesinde narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan F.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.