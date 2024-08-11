BIST 9.907
DOLAR 33,49
EURO 36,62
ALTIN 2.618,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Osmaniye'de tırda 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de tırda 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye'de dorsesinde 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında F.H'nin kullandığı tırı durdurdu.

Aracın dorsesinde narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada 166 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan F.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinin başında bakın kim var
Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinin başında bakın kim var
Güreşi bırakan Taha Akgül'den veda mesajı
Güreşi bırakan Taha Akgül'den veda mesajı
Manisa'da korkunç kaza! Kamyona çarpan araç hurdaya döndü: 4 ölü, 3 ağır yaralı
Manisa'da korkunç kaza! Kamyona çarpan araç hurdaya döndü: 4 ölü, 3 ağır yaralı
Yaptığı paylaşım başını yaktı! Yeniden Refah'lı başkan görevden alındı
Yaptığı paylaşım başını yaktı! Yeniden Refah'lı başkan görevden alındı
Bakan Murat Kurum, Bozkurt'un son halini paylaştı: "Sözümüzü tuttuk, Bozkurt'u ayağa kaldırdık"
Bakan Murat Kurum, Bozkurt'un son halini paylaştı: "Sözümüzü tuttuk, Bozkurt'u ayağa kaldırdık"
İçtiği kahve hayatını kurtardı! Kaçırdığı uçak dakikalar sonra yere çakıldı
İçtiği kahve hayatını kurtardı! Kaçırdığı uçak dakikalar sonra yere çakıldı
İsrailli şarkıcıdan alçak çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"
İsrailli şarkıcıdan alçak çağrı! Netanyahu'ya seslendi: "Türkiye'ye atom bombası at"
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, bir haftalık trafik denetimi verilerini açıkladı
Instagram açıldı, fenomen Oğuzhan Alpdoğan'a büyük şok! Hesabı kapandı: "İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı"
Instagram açıldı, fenomen Oğuzhan Alpdoğan'a büyük şok! Hesabı kapandı: "İçeride 1,5 milyon takipçi kaldı"
Jose Mourinho: Türk futbolu için de çalışıyorum
Jose Mourinho: Türk futbolu için de çalışıyorum
Alex'li Antalyaspor Süper Lig'e sessiz başladı
Alex'li Antalyaspor Süper Lig'e sessiz başladı
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te bronz madalyanın sahibi oldu
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te bronz madalyanın sahibi oldu