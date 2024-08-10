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Alex'li Antalyaspor Süper Lig'e sessiz başladı

Alex'li Antalyaspor Süper Lig'e sessiz başladı

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

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Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, evinde Göztepe'yi karşıladı. 

Corendon Airlines Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı gibi golsüz sona erdi.

Antalyaspor'un 48. dakikada Güray Vural'la bulduğu bir gol, yapılan VAR incelemesi sonucu değer kazanmadı. 

Böylece iki takım da sahadan beraberlikle ayrılarak Süper Lig'e 1'er puanla başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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