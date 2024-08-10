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Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024'te bronz madalya kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kg'da Kırgız rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan güreş müsabakalarıyla sürüyor.

Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda Taha Akgül, erkekler 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi.

BRONZ MADALYA TAHA AKGÜL'ÜN

Karşılaşmaya iyi başlayan Taha Akgül, üst üste puanlar alarak ilk raundu 7-0 önde tamamladı.

İkinci raundda rakibine üstünlük şansı vermeyen Akgül, minderden 7-0'lık galibiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı.

JÜBİLE YAPTI

Aiaal Lazarev karşısında galip gelerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu. 33 yaşındaki sporcu, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla güreşe veda etti.

3. KEZ OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA MADALYA KAZANDI

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı.

Akgül kariyerinde 3 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

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