İstanbul'da çocuklara sen bak kavgasında eşini sokak ortasında öldürdü

Arnavutköy'de boşanma aşamasındaki eşiyle sokak ortasında kavga eden şahıs, karısının başına 3 defa ateş etti. Olay yerine gelen polis cani kocayı linç edilmekten zor kurtardı.

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Arnavutköy'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldürdü. Serpil G. (35) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Harun G. (40) arasında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Harun G, eşi Serpil G'yi silahla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, eşinin başında silahla beklediğini gördükleri Harun G'ye megafon aracılığıyla silahını yere bırakarak teslim olması çağrısında bulundu.

Bir süre sonra silahını bırakarak yere yatan şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Serpil G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli Harun G'nin ifadesinde, eşiyle 2 senedir boşanma aşamasında olduklarını, dün çocuklarından birinin sünnet olduğunu, eşinin çocuklara bakmak istemediğini söylemesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Harun G'nin eşini silahla vurduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.