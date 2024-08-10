Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışında konuştu muhalefete sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar." dedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Tüm vatandaşların bu yatırımdan kıvanç duyması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Paris eleştirisinde bulunup "SGK'ya borç ödemeye millete hizmet etmeye gelince kasada para yok. Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Şakirpaşa Havalimanı'nın da eğitim merkezi olacağını açıkladı.

Erdoğan, havalimanı üzerinden muhalefete eleştirilerde bulundu.

"Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Havalimanımız karalamak için kendilerini paralıyorlar." diyerek "Muhalefetin işi gücü uydurmak." dedi.

Erdoğan, Şakirpaşa Havalimanı'nın da kapatılacağı iddialarını yalanlayarak havaalanının eğitim merkezi olarak kullanılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Havalimanımızın Adanamız ve Mersinimizle birlikte 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün sadece bir havalimanı değil tüm dünyaya modern ve estetik bir kapı açıyoruz. Dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz.

Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekare büyüklükte. 3500 metre uzunluğunda ve 60 metre gövde genişliğindeki ana pistine, en geniş gövdeli yolcu uçakları dahi iniş-kalkış yapabilecektir. İki adet yüksek sürat taksi yolu, 279 bin metrekare apronu, 21 uçak kapasiteli yaklaşık 56 bin metrekare genel havacılık apronu, nöbetçi kuleleri ve çevre güvenlik yoluyla havalimanımız en üst standartlarda imkanlarla donatılmıştır.

3 bin kişiye istihdam sağlayacak

Ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdik. Devletin bütçesinden tek kuruş harcamadan inşaları tamamladık.

Türkiye ekonomisine de katma değer oluşturduk. Her bir köprü, otoyol, havalimanı yatırım rakamlarının çok çok ötesinde ekonomik kazanç sağladı.

Kamu özel işbirliği ile inşa edilen havalimanının toplam yatırım miktarı 608 milyon 500 eurodur. Devletimiz buradan 25 yıl içerisinde toplam 297 milyon 100 bin euro kira bedeli elde edecektir. Havalimanımız tüm Çukuorva'nın ticaretine turizmine öenmli katkı yapacak. Yaklışık 3 bin kişiye istihdam sağlayacak. Her iki şehrimizinde tam ortasında konumlanmıştır.

Kıvanç duyması gerekir

Bölgedeki işletmelerimizi daha geniş pazarlara açarak şirketlerimizin ihracat potansiyellerini ve rekabet gücünü artırarak acil ve kritik malzemelerin teslimatını süratla sağlayarak tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine, ticaretimizin gelişmesine yardımcı olacaktır.

Tüm vatandaşların bu yatırımdan kıvanç duyması gerekir.

Alışkanları değiştirmek yeniye uyum sağlamak zaman alır. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları doğal karşılıyoruz. Tereddütler yerini zamanla memnuniyete bırakacaktır.

Böyle siyaset olmaz

Şakirpaşa Havalimanı eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil. Muhalefetin işi gücü uydurmak. Tutmayacak bu yalanlar.

Böyle siyaset olmaz. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Havalimanımız karalamak için kendilerini paralıyorlar. Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Hem de ülkemize çağ atlatacak projelerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı siyasi hasetliktir.

Bu ahlaksızlarla biz yarış edemeyiz. Milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Şakirpaşa, farklı görevler üstlenmek suretiyle Türk havacılığına hizmet etmeyi sürdürecek. Ticari uçuşlar haricindeki eğitim uçuşları, hava araçları, İHA ve SİHA ngibi havacılık faaliyetleri gerçekleştirilecek.

SGK'ya borç ödemeye millete hizmet etmeye gelince kasada para yok

Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken halkın parasını har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ya borç ödemeye millete hizmet etmeye gelince kasada para yok. Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de milletime bırakıyorum.

Türkiye'nin en önemli havacılık yatırımları arasında gösterilen ve kamu kaynağı kullanmadan, yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 244,5 milyon euroluk yatırımla gerçekleştirilen havalimanından 25 yılda 297 milyon 100 bin euro kira bedeli elde edilecek.

Tarsus ilçesinde 800 hektar üzerine inşa edilen havalimanında 110 bin metrekare terminal binası bulunuyor.

En geniş gövdeli yolcu uçaklarının iniş kalkış yapabileceği 48 uçak kapasiteli havalimanında 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu, 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu yer alıyor.



Bölgenin ve ülkenin turizmine, ticaretine güç katması beklenen, Türkiye'nin kargoda ikinci büyük hubı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olarak değerlendirilen Çukurova Uluslararası Havalimanı kargo trafiğinin ticaret hacmini 2 katına çıkarması öngörülüyor.

Yüksek hızlı tren bağlantısı da yapılacak modern havalimanı 3 bin kişiye de istihdam sağlayacak.

56 bilet check-in bankosu ile yurt dışına gidecek vatandaşlar ve Türkiye'ye gelecek misafirler için 23 pasaport bankosunun yer alacağı havalimanında, 1477 araçlık katlı otopark, 60 taksi parkı, 26 otobüslük otopark hizmeti de verilecek.