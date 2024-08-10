BIST 9.907
DOLAR 33,49
EURO 36,62
ALTIN 2.618,26
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'nün 'abla' sorumlusu metroda yakalandı

FETÖ'nün 'abla' sorumlusu metroda yakalandı

FETÖ'nün sözde "abla yapılanması" sorumlusu Gülsüm B. metro istasyonundaki denetime takıldı.

Abone ol

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "abla yapılanması" sorumlusu olduğu suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı. 
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında yapılan rutin denetimlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonundaki asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir kadını durdurdu. 

Yapılan sorgulamada şüphelinin, örgütün sözde "abla yapılanması" sorumlularından "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan Gülsüm B. olduğu tespit edildi. 
 
Şüphelinin üzerinde, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ile yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı telefon hattı ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'de PKK'ya ağır darbe! MSB'den açıklama
Suriye'de PKK'ya ağır darbe! MSB'den açıklama
Erzurum'da doğal gaz çalışması sırasında patlamamış top mermisi bulundu
Erzurum'da doğal gaz çalışması sırasında patlamamış top mermisi bulundu
Efkan Ala doğruladı: 14 Ağustos'ta AK Parti'ye yeni isimler geliyor
Efkan Ala doğruladı: 14 Ağustos'ta AK Parti'ye yeni isimler geliyor
Cinsiyet tartışmalarının odağındaki Imane Khelif altın madalya kazandı
Cinsiyet tartışmalarının odağındaki Imane Khelif altın madalya kazandı
Fenerbahçe'den Galatasaray maçının hakemine tepki TFF'ye çağrı
Fenerbahçe'den Galatasaray maçının hakemine tepki TFF'ye çağrı
Bendevi Palandöken'den taksimetre ayarlama ücretleri çağrısı
Bendevi Palandöken'den taksimetre ayarlama ücretleri çağrısı
Beşiktaş'tan transfer açıklaması geldi!
Beşiktaş'tan transfer açıklaması geldi!
Instagram krizinde son durum! Uraloğlu'ndan açıklama geldi: Son düzlükteyiz
Instagram krizinde son durum! Uraloğlu'ndan açıklama geldi: Son düzlükteyiz
Çalıntı araçları "change" yapıp satan şahıs yakalandı
Çalıntı araçları "change" yapıp satan şahıs yakalandı
Borsa İstanbul'da sert kayıp
Borsa İstanbul'da sert kayıp
ABD'den Gazze'de soykırımın hızlanması için İsrail'e 3.5 milyar dolar
ABD'den Gazze'de soykırımın hızlanması için İsrail'e 3.5 milyar dolar
Bakanlıktan sosyal destek programı açıklaması: 7.7 milyon haneye ulaştık
Bakanlıktan sosyal destek programı açıklaması: 7.7 milyon haneye ulaştık