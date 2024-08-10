FETÖ'nün 'abla' sorumlusu metroda yakalandı

FETÖ'nün sözde "abla yapılanması" sorumlusu Gülsüm B. metro istasyonundaki denetime takıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "abla yapılanması" sorumlusu olduğu suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında yapılan rutin denetimlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonundaki asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir kadını durdurdu.

Yapılan sorgulamada şüphelinin, örgütün sözde "abla yapılanması" sorumlularından "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan Gülsüm B. olduğu tespit edildi.



Şüphelinin üzerinde, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ile yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı telefon hattı ele geçirildi.