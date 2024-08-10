BIST 9.907
DOLAR 33,49
EURO 36,62
ALTIN 2.618,26
HABER /  GÜNCEL

Cinsiyet tartışmalarının odağındaki Imane Khelif altın madalya kazandı

Cinsiyet tartışmalarının odağındaki Imane Khelif altın madalya kazandı

Paris olimpiyatlarında cinsiyet tartışmaların odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı.

Abone ol

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 66 kiloda, tartışmaların odağındaki Cezayirli boksör Imane Khelif, altın madalya kazandı.

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen müsabakalarda Çinli Liu Yang'i 5-0 yenen Khelif, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Liu Yang gümüş madalya kazanırken, Yang'in yarı finalde yendiği Tayvanlı Chin Nien Chen ile Imane Khelif'in mağlup ettiği Taylandlı Janjaem Suwannapheng bronz madalya kazanan isimler oldu.

​​​​​​​Imane Khelif, son 16 turunda İtalyan boksör Angela Carini ile karşılaşmış, Carini müsabakanın 45. saniyesinde ringden çekilmişti. Bu müsabakanın ardından Cezayirli sporcu dünya gündeminde en çok konuşulan isimlerden birisi olarak dikkati çekti.

Khelif'in 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gerekli uygunluk kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi hatırlatılırken, Cezayirli sporcunun müsabakalardan çıkarılması için girişimlerde bulunulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den Galatasaray maçının hakemine tepki TFF'ye çağrı
Fenerbahçe'den Galatasaray maçının hakemine tepki TFF'ye çağrı
Bendevi Palandöken'den taksimetre ayarlama ücretleri çağrısı
Bendevi Palandöken'den taksimetre ayarlama ücretleri çağrısı
Beşiktaş'tan transfer açıklaması geldi!
Beşiktaş'tan transfer açıklaması geldi!
Instagram krizinde son durum! Uraloğlu'ndan açıklama geldi: Son düzlükteyiz
Instagram krizinde son durum! Uraloğlu'ndan açıklama geldi: Son düzlükteyiz
Çalıntı araçları "change" yapıp satan şahıs yakalandı
Çalıntı araçları "change" yapıp satan şahıs yakalandı
Borsa İstanbul'da sert kayıp
Borsa İstanbul'da sert kayıp
ABD'den Gazze'de soykırımın hızlanması için İsrail'e 3.5 milyar dolar
ABD'den Gazze'de soykırımın hızlanması için İsrail'e 3.5 milyar dolar
Bakanlıktan sosyal destek programı açıklaması: 7.7 milyon haneye ulaştık
Bakanlıktan sosyal destek programı açıklaması: 7.7 milyon haneye ulaştık
Cilo fest heyecanı erken başladı! İşte İlk görüntüler
Cilo fest heyecanı erken başladı! İşte İlk görüntüler
Türkiye Finans 2024 yılı 2. çeyrek mali bilançosunu açıkladı
Türkiye Finans 2024 yılı 2. çeyrek mali bilançosunu açıkladı
Ukrayna ordusu Kursk'e girdi savaşın seyri değişti Putin'den Wagner talimatı
Ukrayna ordusu Kursk'e girdi savaşın seyri değişti Putin'den Wagner talimatı
MEB'den Fransız okullarına dair açıklama
MEB'den Fransız okullarına dair açıklama