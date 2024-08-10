Türkiye Finans 2024 yılı 2. çeyrek mali bilançosunu açıkladı

Türkiye Finans, yılın ilk yarısında Türkiye ekonomisine 185,3 milyar liralık katkı sağladı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans 2024 yılı 2. çeyrek mali bilançosunu Kamuyu aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Banka, yılın ilk altı ayında ülke ekonomisine 145,5 milyar lira nakdi ve 39,8 milyar lira gayri nakdi olmak üzere toplam 185,3 milyar liralık katkı sundu.

Banka, yasal öz kaynaklarını bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10.8 artırarak 30.9 milyar liraya ulaştırırken, bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 21.4 olarak gerçekleşti.

Fon kaynağını genişleterek topladığı fonları geçen yıl sonuna göre artırarak 181,6 milyar liraya ulaştıran banka, artan fon kaynağını finansman hacmini büyütmek için kullandı ve yılın ilk 6 ayında toplanan fonlarla finansmanı da artırarak, KOBİ'leri ve üretimi destekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, sürdürülebilir büyüme stratejilerini 2024’ün ikinci çeyrek döneminde koruduklarını belirterek, hem bireysel hem de ticari tarafta ülke ekonomisine güçlü biçimde finansman desteği vermeye devam etiklerini aktardı.

Üretimi destekleme misyonları doğrultusunda topladıkları fonlarla ülke ekonomisinin ana gövdesini oluşturan KOBİ’lere ve ihracata güçlü destek verdiklerini kaydeden Akşam, "Genişlettiğimiz ve 181,6 milyar liraya ulaştırdığımız fon kaynağımızdan sağladığımız finansmanı geçen yıl sonuna göre yüzde 19 artırdık." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka destekli yeni dijital akıllı asistanımız 'ARI'yı hizmete sunduk"

Akşam, yılın ikinci çeyrek döneminde de üretimi destekleme ve insan odaklı teknoloji perspektifiyle, yeri ve zamanı olmayan bankacılık vizyonuna yapılan yatırımları ve yenilikçi yaklaşımı sürdürdüklerine dikkati çekerek, “Tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektörünü de büyük bir hızla değiştiren yapay zeka teknolojileri alanında gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalarımızda önemli ilerlemeler kaydettik. Bu çalışmaların ürünlerinden biri olan yapay zeka destekli yeni dijital akıllı asistanımız 'ARI'yı hizmete sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniliğe imza atarak şube dışı kanallar aracılığıyla Taksitli Ticari Taşıt Finansmanı kullandıran bankalar arasında yer aldıklarına işaret eden Akşam, "Öncü dijital müşteri deneyimini geliştirme vizyonumuz doğrultusunda kullanıma sunduğumuz Hızlı Finansman Sistemi Online Platformu sayesinde müşterilerimiz taşıt ve ihtiyaç finansmanı başvurularını kolaylıkla yaparken, bu kanal üzerinden taksitli ticari taşıt finansmanı başvurularını da yapabilmeye başladı. Taksitli Ticari Taşıt Finansmanı’nın ardından Dijital Taşıt Finansmanı hizmetimiz ile bireysel taşıt finansmanına erişimin tüm aşamalarını da mobile taşıdık." açıklamasını yaptı.

Akşam, stratejilerinin merkezindeki kapsayıcı ve sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla yaptıkları çalışmalarla prestijli ödüller almaya devam ettiklerini aktararak, iş dünyası için önemli araştırmaların ilk sıralarında yer almayı sürdürdüklerini belirtti.

Akşam, bu çerçevede yılın ikinci çeyrek döneminde işveren markası değerlendirmelerinde, Londra merkezli Employer Brand Academy tarafından düzenlenen Employer Brand Stars ödüllerinde Employee Recognition kategorisinde altın ödülü aldıklarını kaydederek, "Internal Communication kategorisinde de gümüş ödülün sahibi olduk. Önümüzdeki dönemde de insan odaklı teknoloji ve inovasyonlarla mükemmel müşteri deneyimini geliştirmeye, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı bankacılık stratejileriyle üretimi ve ticareti desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.