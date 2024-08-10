BIST 9.907
DOLAR 33,49
EURO 36,62
ALTIN 2.618,26
HABER /  GÜNCEL

MEB'den Fransız okullarına dair açıklama

MEB'den Fransız okullarına dair açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden Fransız okulları ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının durumlarına ilişkin ilgililerle yapılan uzun müzakerelerde uzlaşılan noktalar açıklandı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; 

Bilindiği üzere ülkemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, Anayasamız gereği devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmekte olup okul türleri, öğrenci kabul ve kayıtlarına ilişkin hükümler, ilgili kanunlarla düzenlenmiştir. Bu bağlamda 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, eğitimde gözetim ve denetim görevinin Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde bulunduğuna, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ise Türk vatandaşlarının eğitimlerini Türk ilköğretim okullarında sürdürmeleri gerektiğine hükmetmektedir. Yine aynı kapsamdaki 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ise özel okulların türleri ve bu okullara kabul edilebilecek öğrencilere ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti dünyaya örnek olacak demokratik bir anlayışla ülkemizde faaliyet gösteren özel milletlerarası okullar, azınlık okulları ve yabancılar tarafından açılan toplam 328 okula, hukuk devleti sınırları içinde faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli tedbirleri alarak, yukarıda sıralanan yasal düzenlemeler doğrultusunda eğitim öğretim yapmalarını sağlamaktadır.

MEB
ÖNCEKİ HABERLER
Kamala Haris'ten Filistin destekçilerine ateşkes çağrısı
Kamala Haris'ten Filistin destekçilerine ateşkes çağrısı
Milyonlarca memuru ilgilendiren karar: Yıllık izinde ‘bölme’ sınırı yok
Milyonlarca memuru ilgilendiren karar: Yıllık izinde ‘bölme’ sınırı yok
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma kararı
ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi
ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi
e-ticarette iade masrafları kararı milyonları ilgilendiren yeni gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı
e-ticarette iade masrafları kararı milyonları ilgilendiren yeni gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı
Nike internet mağazasını satışa kapattı! Vergi düzenlemesi firmaları vurdu
Nike internet mağazasını satışa kapattı! Vergi düzenlemesi firmaları vurdu
Beyaz Saray’dan açıklama geldi: İşte kritik görüşmenin tarihi
Beyaz Saray’dan açıklama geldi: İşte kritik görüşmenin tarihi
26 ilde uyuşturucu operasyonu: 55 kişi tutuklandı
26 ilde uyuşturucu operasyonu: 55 kişi tutuklandı
Dünya bankalarından Türkiye raporu: Yıl sonunda faiz ne kadar olacak?
Dünya bankalarından Türkiye raporu: Yıl sonunda faiz ne kadar olacak?
Murat Ongun'un Murat Kurum'a verdiği yanıt elinde patladı resmi belge ortaya çıktı
Murat Ongun'un Murat Kurum'a verdiği yanıt elinde patladı resmi belge ortaya çıktı
Cep telefonundan yasak aşk çıktı hem kardeşiyle hem evli olan ablasıyla...
Cep telefonundan yasak aşk çıktı hem kardeşiyle hem evli olan ablasıyla...
Şener Şen'in Ankara'daki tiyatro oyununa saldırı
Şener Şen'in Ankara'daki tiyatro oyununa saldırı