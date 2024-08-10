MEB'den Fransız okullarına dair açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden Fransız okulları ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Charles De Gaule ve Pierre Loti okullarının durumlarına ilişkin ilgililerle yapılan uzun müzakerelerde uzlaşılan noktalar açıklandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Bilindiği üzere ülkemizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, Anayasamız gereği devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmekte olup okul türleri, öğrenci kabul ve kayıtlarına ilişkin hükümler, ilgili kanunlarla düzenlenmiştir. Bu bağlamda 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, eğitimde gözetim ve denetim görevinin Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde bulunduğuna, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ise Türk vatandaşlarının eğitimlerini Türk ilköğretim okullarında sürdürmeleri gerektiğine hükmetmektedir. Yine aynı kapsamdaki 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ise özel okulların türleri ve bu okullara kabul edilebilecek öğrencilere ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti dünyaya örnek olacak demokratik bir anlayışla ülkemizde faaliyet gösteren özel milletlerarası okullar, azınlık okulları ve yabancılar tarafından açılan toplam 328 okula, hukuk devleti sınırları içinde faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli tedbirleri alarak, yukarıda sıralanan yasal düzenlemeler doğrultusunda eğitim öğretim yapmalarını sağlamaktadır.