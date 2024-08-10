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ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi

ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı üsse aidiyeti bilinmeyen birden fazla kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Yarubiye beldesindeki ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üs, kamikaze İHA’larla hedef alındı.

Hedef alınan üssün çevresinden duman yükseldiği bildirildi.

Saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırıyor.

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