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Cep telefonundan yasak aşk çıktı hem kardeşiyle hem evli olan ablasıyla...

Cep telefonundan yasak aşk çıktı hem kardeşiyle hem evli olan ablasıyla...

İzmir'de balıkçı teknesindeki derin dondurucuda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetiyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tekne sahibi Şenol A.'nın Hilmiye Tuğba Esgin'in evli ablasıyla da ilişkisi olduğu cep telefonunda yapılan inceleme sonucu belirlendi.

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Olay, 6 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında rutin kontrol yapan Sahil Güvenlik ekiplerinin botundaki Zeytin isimli narkotik köpeği kıyıdaki tekneden kötü koku geldiğini fark etti.

Zeytin isimli köpeğin havlayarak uyarması üzerine teknede yapılan incelemede buzluk içerisinde bir kadın cesedi bulundu.

Cesedin 26 yaşındaki kuaför Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlendi. Polis, olayın ardından tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve tekne tamircisi K.B.Ö.'yü gözaltına aldı.

Ablasıyla ilişkisini öğrenince tartışma çıktı

SABAH gazetesi, tekne sahibi Şenol A. ile eşi Belgin A.'nın ifadelerine ulaştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tekne sahibi Şenol A.'nın Hilmiye Tuğba Esgin'in evli ablasıyla da ilişkisi olduğu cep telefonunda yapılan inceleme sonucu belirlendi.

Yazışmalar gösterilince cinayeti itiraf etti

Cep telefondaki yazışmalar gösterilen Şenol A. cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Şenol A. sevgilisi Tuğba Esgin ile tartışırken tokat attığını ve genç kadının yere düştüğünü söyledi.

Şenol A.'nın ifadesinde, "Tuğba ablasıyla olan mesajlaşmalarımızı gördü. Tartıştık. Tartışma sırasında tokat attım yere düştü" dediği öğrenildi. Öte yandan Belgin A.'nın da buzlukta ceset varken teknede 1 gün kaldığı anlaşıldı.

Belgin A. ifadesinde, "Teknede ceset olduğunu bilmiyordum. Teknede kaldığımda ağır koku aldım ancak ölmüş kedi kokusu diye düşündüm" dedi.

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