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HABER /  DÜNYA

Putin emir verdi! Rusya'dan sosyal medya yasağı

Putin emir verdi! Rusya'dan sosyal medya yasağı

Rusya, mevzuata uymadığı gerekçesiyle mesajlaşma uygulaması Signal’e erişim engeli getirildiğini bildirdi.

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Signal mesajlaşma uygulamasının terör ve aşırılıkçılığa yönelik mevzuata uymadığı belirtilerek erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Rus mevzuatının gerekliliklerinin ihlali nedeniyle Signal uygulamasına erişim kısıtlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Rusya’da daha önce de Facebook, X ve Instagram gibi sitelere, son olarak da 1 Ağustos’ta YouTube'a erişim yasağı getirilmişti.

ABD merkezli mesajlaşma uygulaması Signal, özellikle gizliliğe yönelik uçtan uca şifreleme gibi kullandığı teknolojilerle tanınıyor.

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