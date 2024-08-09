THY geçen ay 8,3 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), temmuzda yüzde 85,2 doluluk oranıyla 8,3 milyon yolcu taşıdı.

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THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, şirketin Temmuz 2024 trafik sonuçlarına yer verildi.

Şirketin Temmuz 2023'te 8,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 2,6 azalışla 8,3 milyon oldu.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Temmuz 2023'te 2,7 milyonken, bu yılın aynı ayında yüzde 6,8 yükselerek 2,9 milyona yükseldi.

Yolcu doluluk oranı temmuzda 2023'ün aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 85,2 oldu. Aynı dönemde, yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,3, yurt içi doluluk oranı yüzde 93,3 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl temmuzda 21,9 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı döneminde yüzde 5,1 artarak 23 milyara yükseldi.

Taşınan kargo ve posta hacmi, Temmuz 2023'te 142,6 bin tonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 20,7 artışla 172,1 bin ton olarak kaydedildi.

THY'nin bu dönemdeki yolcu sayısı 48,9 milyona yükseldi

THY'nin Ocak-Temmuz 2023'te 47,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu senenin aynı döneminde yüzde 3,5 artarak 48,9 milyona yükseldi.

Şirketin, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Temmuz 2023'te 16,9 milyonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,6 yükselişle 18,2 milyon olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, yolcu doluluk oranı 0,8 puan düşerek yüzde 81,5 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86 olarak gerçekleşti.

AKK, 2023 Ocak-Temmuz döneminde 132,7 milyarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 9,3 artarak 145,1 milyara yükseldi.

Ocak-Temmuz 2023'te 890,4 bin ton olan taşınan kargo ve posta hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 30,4 artışla 1,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

THY'nin filosundaki uçak sayısı temmuz ayı sonunda 458 oldu.