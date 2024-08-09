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ABD savaş gemilerini konuşlandırmıştı! İran'dan karşı hamle geldi!

ABD savaş gemilerini konuşlandırmıştı! İran'dan karşı hamle geldi!

Tahran yönetimi ile İsrail ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu, çok sayıda gemisavar füzesi teslim aldı.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin talimatıyla donanma güçlerine çok sayıda gemisavar seyir füzesi teslim edildi.

Düşman muhriplerine karşı geliştirilen seyir füzelerinin yüksek patlayıcı ve önlenemeyen savaş başlıklarına sahip olduğu aktarıldı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e saldırısı beklenirken ABD, Basra Körfezi'ne uçak gemisi ve savaş gemileri konuşlandırmıştı.

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