BIST 9.907
DOLAR 33,53
EURO 36,66
ALTIN 2.619,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da kuzeni tarafından silahla kazara vurulan genç öldü

Bursa'da amcasının oğlunun kurcaladığı silahın kazara ateş alması sonucu vurularak hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi.

Abone ol

M.A. (19), Saadet Mahallesi Panayır Caddesi'nde kendi evlerinin de bulunduğu aile apartmanında yanlışlıkla elindeki ruhsatsız tabancanın tetiğine bastı.

Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, kuzeni İsa A'nın (26) boğazına isabet etti.

Ağır yaralanan İsa A, tedaviye alındığı Karacabey Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 646 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 646 bin liraya yükseldi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Yurt dışı çıkış harcı için yeni karar!
Yurt dışı çıkış harcı için yeni karar!
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Polatlı'da köprü ayağına çarpan otobüsün enkazı 9 saat sonra çıkarıldı
Polatlı'da köprü ayağına çarpan otobüsün enkazı 9 saat sonra çıkarıldı
Barcelona, Dani Olmo'yu transfer etti
Barcelona, Dani Olmo'yu transfer etti
Türkiye'de güneşin enerjideki yeri güçleniyor yüzde 14'e ulaştı
Türkiye'de güneşin enerjideki yeri güçleniyor yüzde 14'e ulaştı
Şırnak'ta görevi sırasında yaşamını yitiren astsubay Karabük'te toprağa verildi
Şırnak'ta görevi sırasında yaşamını yitiren astsubay Karabük'te toprağa verildi
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer kararı! Kalacak mı gidecek mi? İngiliz ekibi kapıda bekliyor...
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer kararı! Kalacak mı gidecek mi? İngiliz ekibi kapıda bekliyor...
Merkez Bankası açıkladı yıl sonu tahmini memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu
Merkez Bankası açıkladı yıl sonu tahmini memur ve emekli maaş zammı oranı belli oldu
Boluspor, Enes Alıç'ı transfer etti
Boluspor, Enes Alıç'ı transfer etti
Milli güreşçi Taha Akgül, Macar rakibini 8-0 yenerek Paris 2024'te yarı finale yükseldi
Milli güreşçi Taha Akgül, Macar rakibini 8-0 yenerek Paris 2024'te yarı finale yükseldi