Türkiye'de güneşin enerjideki yeri güçleniyor yüzde 14'e ulaştı

Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü 7 Ağustos itibarıyla 16 bin megavatı geçerek toplam kurulu gücün yüzde 14'ünü oluşturdu.

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AA muhabirinin Türkiye Elektrik Anonim Şirketinden (TEİAŞ) aldığı verilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 7 Ağustos itibarıyla 111 bin 463 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 16 bin 4 megavata ulaştı.

Böylece güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

Güneş enerjisinde kurulu güç 78 şehre yayılan santrallerden oluşurken, 35 ilde 111 megavatlık kapasitenin üzerinde güneş santrali bulunuyor.

Söz konusu kaynakta 2014'te 40 megavat olan kurulu güç, 10 yılda 16 bin megavatı aşarak büyümesini sürdürdü.

Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü "dağıtık" yapısıyla öne çıkarken, Türkiye'nin 78 ilinde farklı ölçekte güneş enerjisi santrali bulunuyor.

Güneşin enerjideki yeri güçleniyor

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücündeki yükseliş nedeniyle gurur duyduklarını belirterek "Şu anda ülke olarak toplam enerji kurulu gücümüzün, TEİAŞ verilerine göre 111 bin 463 megavat seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bu veriler, hem toplam enerji gücümüzün hem de güneş enerjisi payının giderek arttığını ve güneşin enerjideki yerinin güçlendiğini gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özkök, Türkiye'nin jeostratejik konumu ve nitelikli insan kaynağı gibi avantajlarının, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında ve sanayisinde bir merkez olma yolunda önemli adımlar atmasına olanak sağladığını ve Türkiye'nin bu alanda "kendi hikayesini" yazmaya başladığını ifade etti.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un "Enerjide yeni kral güneş olacak" öngörüsüne atıfta bulunan Özkök, bu gelişmelerin arkasında yalnızca emisyon hedeflerine ulaşma çabasının değil, aynı zamanda Türkiye'nin güneş santralleri ve panel üretim yatırımları konusunda yatırımcıların gözdesi olma hedefinin de bulunduğunu kaydetti.

Özkök, güneş enerjisindeki bu yükselişin Türkiye'nin enerji sektöründe güçlü bir oyuncu olma yolundaki kararlılığını da pekiştirdiğinin altını çizerek, "Yatırımcılar, sadece cari açığın finansmanına destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası sermaye ile kurulan şirketlerin ülkemizde yürüttüğü faaliyetler sayesinde reel ekonominin ve teknolojinin gelişimine de önemli katkılar sunuyor. Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücündeki bu artış, ülkenin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini gözler önüne seriyor. Güneş enerjisindeki bu yükseliş, Türkiye'nin enerji sektöründe güçlü bir oyuncu olma yolundaki kararlılığını da pekiştiriyor." diye konuştu.