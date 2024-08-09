BIST 9.943
DOLAR 33,53
EURO 36,63
ALTIN 2.619,30
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu haftalık 249 bin Euro'ya Paris'te ev mi kiraladı?

Ekrem İmamoğlu haftalık 249 bin Euro'ya Paris'te ev mi kiraladı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Paris'te açılan "İstanbul Evi" haftalık kirasıyla tartışmaların odağında. Günlük kirasının 10 milyon olduğu iddia edilmişti. İBB açıklama yaptı, haftalık 249 bin euro yani yaklaşık 9 milyon TL kira ödendiğini duyurdu. İBB'ye AK Parti'den tepki var.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, olimpiyatların yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'te bina kiralayıp parti düzenlemesi gündemde.

Binaya günlük 300 bin euro, yani Türk Lirası olarak yaklaşık 10 milyon lira ödendiği iddia edildi. Tepkiler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Günlük değil, haftalık ödüyoruz mesajı verildi. Fiyat için de 249 bin euro, yani yaklaşık 9 milyon Türk Lirası ödedik denildi. Tartışmaların odağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Paris masrafları var.

İstanbul Evi'ne ilişkin eleştirilere yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Paris’teki İstanbul Evi ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir" dedi. Binanın fiyatının günlük 10 milyon değil, haftalık yaklaşık 9 milyon TL olduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK'nın üniversite öğrencilerini örgüte kazandırma yöntemleri deşifre edildi
Terör örgütü PKK'nın üniversite öğrencilerini örgüte kazandırma yöntemleri deşifre edildi
İsrail bakanın '2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesi haklı' sözleri tepki çekti
İsrail bakanın '2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesi haklı' sözleri tepki çekti
Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı İbrahimoviç ile bir araya geldi
Bakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı İbrahimoviç ile bir araya geldi
Galatasaray Kulübü, Arkham Intelligence ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Galatasaray Kulübü, Arkham Intelligence ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Rusya, marketi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı!
Rusya, marketi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı!
Darphane'den açıklama! Cumhuriyet altını ve gram altında üretim durdu mu?
Darphane'den açıklama! Cumhuriyet altını ve gram altında üretim durdu mu?
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 terörist etkisiz
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 terörist etkisiz
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama geldi
Instagram ne zaman açılacak? Uraloğlu'ndan yeni açıklama geldi
Honda'nın makyajlı HR-V modelinin Türkiye'de satışa çıkacağı gün belli oldu
Honda'nın makyajlı HR-V modelinin Türkiye'de satışa çıkacağı gün belli oldu
Aytaç, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı
Aytaç, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı
Aşırı sıcaklarda yaşlılara ve kronik hastalara "günde en az 2,5 litre su tüketin" önerisi
Aşırı sıcaklarda yaşlılara ve kronik hastalara "günde en az 2,5 litre su tüketin" önerisi
O belediyede tesettürlü mayoyu yasakladı
O belediyede tesettürlü mayoyu yasakladı