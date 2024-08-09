Ekrem İmamoğlu haftalık 249 bin Euro'ya Paris'te ev mi kiraladı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Paris'te açılan "İstanbul Evi" haftalık kirasıyla tartışmaların odağında. Günlük kirasının 10 milyon olduğu iddia edilmişti. İBB açıklama yaptı, haftalık 249 bin euro yani yaklaşık 9 milyon TL kira ödendiğini duyurdu. İBB'ye AK Parti'den tepki var.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, olimpiyatların yapıldığı Fransa'nın başkenti Paris'te bina kiralayıp parti düzenlemesi gündemde.

Binaya günlük 300 bin euro, yani Türk Lirası olarak yaklaşık 10 milyon lira ödendiği iddia edildi. Tepkiler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Günlük değil, haftalık ödüyoruz mesajı verildi. Fiyat için de 249 bin euro, yani yaklaşık 9 milyon Türk Lirası ödedik denildi. Tartışmaların odağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Paris masrafları var.

İstanbul Evi'ne ilişkin eleştirilere yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Paris’teki İstanbul Evi ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir" dedi. Binanın fiyatının günlük 10 milyon değil, haftalık yaklaşık 9 milyon TL olduğunu söyledi.