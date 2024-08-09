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Rusya, marketi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı!

Rusya, marketi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Donetsk bölgesinde bir markete düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Rusya-Ukrayna savaşında iki taraf arasındaki çatışmalar son günlerde hareketlilik kazandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski açıklamasında, “Kostyantynivka, Donetsk bölgesi. Rus teröristler sıradan bir süpermarketi ve bir postaneyi vurdu. Enkaz altında kalan insanlar var. Kurtarma operasyonu devam ediyor ve onları kurtarmak için her şey yapılacak. Şu anda dört kişinin öldüğü biliniyor. Sevdiklerini kaybeden ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. En az 24 kişi de yaralanmıştır. Rusya bu terörden sorumlu tutulacak ve dünyanın savunmamızı destekleme ve insanlarımızın hayatlarını kurtarma konusunda Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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