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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 terörist etkisiz

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 terörist etkisiz

MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.

MSB
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