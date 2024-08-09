Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu değişiyor! İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun yerine gelecek isim

Ekranların ilgiyle izlenen programı Kim Milyoner Olmak İster'de sunucu değişikliği yaşandı. Yeni sezonda oyunculuğa yönelmek isteyen Kenan İmirzalıoğlu programı bıraktı. Yarışmanın sunuculuğunu ise Oktay Kaynarca üstlenecek.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Kenan Işık'ın sunumuyla popüler hale gelen Kim milyoner olmak İster'de yeni sezonda sunucu değişikliği yaşanacak.

5 Ekim 2019'dan bu yana sunucu koltuğunda oturan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezonda oyunculuğa yönelmek istediğini belirterek yarışmaya veda etti. İddiaya göre, yeni sezonda İmirzalıoğlu'nun yerine sunuculuğu Oktay Kaynarca üstlenecek.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili yazdığı yazısında "Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ama belli ki artık yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Keza Oktay Kaynarca da çok seviliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kenan İmirzalıoğlu, bir dijital platformda yayınlanacak 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisiyle görüşme yapıyordu. Oyuncunun başrol olacağı haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ancak iddiaya göre, ünlü isim son anda vazgeçince yerine İbrahim Çelikkol geldi. Çelikkol'un 'Kemal' rolünü üstleneceği dizi ekim ayında sete çıkacak. Dizinin başrol kadın oyuncusu ise uluslararası projelerde rol alan Emine Meyrem olacak.