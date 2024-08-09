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HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu aday mı olacak? Abdulkadir Selvi kulis paylaştı

Kılıçdaroğlu aday mı olacak? Abdulkadir Selvi kulis paylaştı

Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylül ayında yapılacak CHP'nin tüzük kurultayında seçimli kurultaya dönüşmesi için imza toplamaktan vazgeçtiğini yazdı.

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CHP Parti Meclisi (PM) Özel liderliğinde önceki gün toplandı ve 6-9 Eylül’de Ankara’da olağanüstü tüzük kurultayı kararı aldı.

CHP tüzüğünün 48. maddesine göre 15 gün içinde delegelerin salt çoğunluğunun imzası toplanmışsa seçim maddesinin eklenebilmesi Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olabileceği söylentilerini beraberinde getirdi. 

Sahiden de Kılıçdaroğlu, aday olmak istiyor mu? Merak edilen soruya Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi cevap verdi. Selvi, bugünkü yazısında "Kılıçdaroğlu’na gelince size bomba bir kulis haberim olacak" diyerek şunları aktardı:

"Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olma iddiasından vazgeçtiği söyleniyor. O nedenle Tüzük Kurultayı’nın seçimli kurultaya dönüşmesi için imza toplamayacağı ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıyken kurultayı kaybetti. CHP Genel Başkanı olmadan gireceği bir kurultayı ise kazanma imkanının olmadığını görmüş olmalı ki, genel başkanlık rüyasına veda etti."

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