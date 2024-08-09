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O ilde denize girmek yasaklandı!

O ilde denize girmek yasaklandı!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan, yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

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Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamayla, elverişsiz hava ve deniz şartları sebebiyle 9 Ağustos Cuma günü ilçede Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

AA'nın haberine göre; vatandaşlardan yasağa uymaları, yasak kapsamı dışındaki cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.

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