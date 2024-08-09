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Ankara'da yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı: 10 ölü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da yolcu otobüsü köprü ayağına çarptı: 10 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin "Kazanın olma nedeniyle ilgili ilk değerlendirme uyuma sebebiyle ama daha sonra bu netleşecektir" dedi.

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Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'dan Polatlı'ya seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Olukpınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.

Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Kazada 10 yolcu hayatını kaybederken yaralı 25 kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.

Şoförün uyuduğu sanılıyor

CNN TÜRK'te kazaya ilişkin son bilgileri aktaran Ankara Valisi Vasip Şahin "Fren izi yok, uyuma sonucu olabilir diye ilk değerlendirmelere göre böyle yorumda bulundu teknik arkadaşlar. İlerleyen saatlerde tam sebebi ortaya çıkarılacaktır. Otobüs şoförünün de ölen yolcular arasında olduğu bilgisi var" dedi.

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