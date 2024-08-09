Muş'ta piknikte facia yaşandı 5 kişi hayatını kaybetti

Muş'ta pikniğe giden aile kabusu yaşadı. Baraj gölüne giren çocuk ile onu kurtarmaya çalışan 4 kişi suda boğularak yaşamını yitirdi.

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Bostankent köyünde ikamet eden Karakaya ailesi, piknik için Alpaslan-1 Baraj Gölü’ne gitti. Göle giren Rabia Karakaya (13) boğulma tehlikesi geçirince diğer aile fertleri kurtarmak için suya girdi.

Göle giren Yasin (18), Edanur (20) ve Fatma Karakaya (22) ile Eylül Tekin (15) de kısa sürede suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Suda arama yapan dalgıç ekipler, Yasin (18), Edanur (20) ve Rabia Karakay (13) ile Eylül Tekin'in (15) cansız bedenlerine ulaşmıştı.

Havanın kararmasına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, kayıp Fatma Karakay'ın (22) da cenazesini buldu.

Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi için Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Üzücü bir durum"

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş ile olay yerine gelen Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, gazetecilere, 5 kişinin suda kaybolduğu yönünde ihbar alındığını söyledi.

Bölgeye dalgıç ekiplerin yönlendirildiğini belirten Yılmaz, "Buraya ilk geldiğimizde 3 vatandaşımızın cenazesinin çıkarıldığını tespit ettik. Daha sonra 4'üncü vatandaşımızın cenazesine ulaştık. Bu saat itibarıyla dalgıçlarımızın desteğiyle 5'inci vatandaşımızın cenazesine de ulaştık. Adli tıp ve savcılık konuyu takip ediyor. Cenazelerimizi defnedeceğiz. Aileye başsağlığı diliyoruz. Üzücü bir durum." dedi.

Bostankent köyü Muhtarı Ali Rıza Tekin de "Bir aileden 5 kişiyi kaybetmek çok zor bir durum. Hayatını kaybedenler dayımın çocukları. Otopsi yapıldıktan sonra cenazeleri defnedeceğiz." diye konuştu.