Donald Trump- Kamala Harris düellosunun tarihi belli oldu

ABC News kanalı , ABD’de başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki televizyon tartışmasını 10 Eylül’de yayımlayacağını açıkladı.

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Trump’ın Demokrat Partili rakibiyle birden çok kez televizyon tartışması yapmaya hazır olduğunu açıklamasından sonra tartışma duyurusu kanalın X hesabından yapılan yapıldı.

Trump “Üç tartışma yapmamız gerektiğini düşünüyoruz” darken, ek iki tartışmanın sırasıyla Fox News ve NBC’de yapılmasını önerdi.

Harris, ABD’deki ilk tartışmaya katılacağını Michigan’daki seçim mitinginde açıkladı ve sonra Harris de ek tartışmalara açık olduğunu belirtti.

ABC, tartışmanın moderatörlüğünü David Muir ve Linsey Davis’in yapacağını belirtti.

Harris, Detroit’teki seçim mitinginde “Donald Trump ile tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum ve sonunda 10 Eylül gibi bir tarihimiz var. Sonunda bunu yapma sözü verdiğini duydum ve dört gözle bekliyorum” diye konuştu.