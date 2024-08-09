Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
187 GENERAL VE AMİRALİN GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU
Son dakika haberine göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.