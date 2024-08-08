ABD, Orta Doğu'daki üslerine F-22 savaş uçakları gönderdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Orta Doğu'da gerilim nedeniyle F-22 savaş uçakları konuşlandırdı.

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Orta Doğu bir kez daha büyük bir savaşın eşiğinde. İsrail'in Gazze'deki katliamları, bölge ülkelerinde gerilimi daha da artırdı.

İran destekli Hizbullah, Lübnan üzerinden İsrail'e yönelik saldırılarını artırırken, İsrail ordusu da Hizbullah'ı bahane ederek Lübnan'ın güneyine yönelik karşı bir saldırıya hazırlanıyor.

Yemen'de Husiler, İsrail'e ve destekçilerine ait gemilere saldırılar düzenliyor. Bir yandan da İran'dan gelecek füze saldırılarına karşı batılı ülkelerden destek isteyen İsrail'e ilk ve en güçlü yanıt ABD'den geldi.

Zaten bölgedeki birçok ülkede askeri varlığı bulunan ve Akdeniz'e onlarca gemisini gönderen ABD, bu kez de savaş uçağı sevkiyatı başlattı.

F-22'LER BAZI ÜLKELERE KONUŞLANDIRILACAK

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının bölgeye geldiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptor uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edildi.

HANGİ ÜLKEYE KAÇ ADET GÖNDERİLECEĞİ AÇIKLANMADI

Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

ABD F-22'LERİ BAŞKA ÜLKEYE SATMIYOR

F-22 Raptor, Lockheed Martin tarafından üretilen, dünyanın en gelişmiş ve tartışmasız hava üstünlüğü savaş uçaklarından biridir. Hava üstünlüğü, bir hava savaşında belirli bir coğrafi bölgede hava hakimiyetini ele geçirmek ve korumak anlamına gelir. F-22, bu görevi üstlenmek için tasarlanmış, son derece gelişmiş teknolojilere sahip bir platformdur.

F-22'NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Görünmezlik Teknolojisi: F-22'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, radarlara görünmezlik sağlayan gelişmiş kaplama ve şekil tasarımıdır. Bu sayede düşman radar sistemlerinden kolayca kaçabilir ve sürpriz saldırılar gerçekleştirebilir.

Süpersonik Hız: F-22, saatte 2.400 kilometreye ulaşabilen süpersonik hızlara çıkabilme yeteneğine sahiptir. Bu hız, düşmana karşı büyük bir avantaj sağlar.

Yüksek Manevra Kabiliyeti: F-22, havada son derece çevik hareket edebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede düşman uçaklarını kolayca takip edebilir ve manevra kabiliyetleri sayesinde düşmanın saldırılarından kaçınabilir.

İleri Havadan Havaya Füze Sistemleri: F-22, AIM-120 AMRAAM gibi uzun menzilli ve AIM-9 Sidewinder gibi kısa menzilli havadan havaya füzelerle donatılmıştır. Bu füzeler sayesinde düşman uçaklarını güvenli bir mesafeden etkisiz hale getirebilir.

Elektronik Harp Sistemleri: F-200'ün gelişmiş elektronik harp sistemleri, düşman radarlarını karıştırabilir ve kendi elektronik sistemlerini koruyabilir.

ABD, NEDEN BAŞKA ÜLKELERE SATMIYOR

ABD, F-22'yi sadece kendi hava kuvvetlerine özel tutmaktadır. Bunun başlıca nedenleri arasında şunlar yer alır:

Teknolojik Üstünlük: F-22'nin teknolojileri, ABD'nin ulusal güvenliği açısından son derece önemli kabul edilmektedir. Bu teknolojilerin başka ülkelere aktarılmasının, ABD'nin askeri üstünlüğünü zayıflatabileceği düşünülmektedir.

Müttefiklerle İlişkiler: F-22'nin satışının, ABD'nin müttefikleri arasında dengeleri bozabileceği ve rekabete yol açabileceği endişesi taşımaktadır.

Üretim Maliyetleri: F-22'nin üretim maliyetleri oldukça yüksektir. Bu nedenle, ABD, bu uçağı sınırlı sayıda üretmiştir.

F-22'nin ilk uçuşu 1997 yılında gerçekleştirilmiştir.

Üretim maliyeti oldukça yüksek olduğu için üretimi 2012 yılında durdurulmuştur.

Toplamda yaklaşık 190 adet F-22 üretilmiştir.