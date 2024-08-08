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Biden, Trump seçimi kaybederse barışçıl devir teslim olmaz diyor

Biden, Trump seçimi kaybederse barışçıl devir teslim olmaz diyor

ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın seçimleri kaybetmesi durumunda devir tesliminin barışçıl olmayacağını belirtti.

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Biden, Amerikan CBS News'a verdiği demeçte, Trump'ın başkan seçilmediği takdirde "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak." sözlerini hatırlatarak, "Söylediklerinde ciddi. Onu ciddiye almıyoruz ama o dediklerinde gayet ciddi." ifadesini kullandı.

Trump'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerinde kaybetmesi durumunda yönetimin barışçıl şekilde devredileceğinden "hiç emin olmadığını" kaydeden Biden, "Ülkenizi sadece kazandığınız zaman sevemezsiniz." dedi.

Trump, başkan seçilmezse ABD'de "ekonomik kıyım" olacağını savunmuştu
Trump, martta Ohio eyaletindeki konuşmasında, başkan seçilmediği takdirde ülkenin ekonomik buhrana gireceğini öne sürerek, "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak." demişti. Eski Başkan'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt da Trump'ın "kıyım" ifadesiyle Biden'ın politikalarının ekonomik buhrana sebep olacağını kastettiğini belirtmişti.

Öte yandan, Biden'ın seçim kampanyası sözcüsü James Singer, bu ifadelerle Trump'ın daha fazla insana ulaşmaya çalışmaktansa "siyasi şiddet tehditlerini artırdığını" ifade etmişti.

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