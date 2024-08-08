Şimşek'ten KKM açıklaması: Çıkışların sürmesini bekliyoruz!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, , "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz." dedi.

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Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl önce 3,4 trilyon TL olan KKM stoku 50 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,6 trilyon TL azaldı.

Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM’den çıkışın sürmesini bekliyoruz.

Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz."