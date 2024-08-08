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Şehit Astsubay Habip Murat Alp, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şehit Astsubay Habip Murat Alp, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde toprağa verildi.

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Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Çiçekdağı'na getirildi.

Şehit Alp için Çiçekdağı Fatih Camisi bahçesinde tören düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Çiçekdağı Bağlarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, milletvekilleri Necmettin Erkan, Metin İlhan ve Süleyman Şahan, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırşehir İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehit Alp'in bekar olduğu, babası Ömer Alp'in 2020 yılında vefat ettiği öğrenildi. Şehidin annesi Bahriye Kaygusuz rahatsızlandığı için törene tekerlekli sandalye ile katıldı.

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