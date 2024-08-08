Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemine oturan olayda ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve annesi ünlü yazar Eylem Tok, ABD'de kazadan 106 gün sonra yakalanmıştı. Eylem Tok‘un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı.

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İstanbul'da Eylem Tok'un oğlunun kullandığı aracın çarpması sonucunda Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada 17 yaşındaki oğlunu ABD'ye kaçıran anne Tok‘un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektup ortaya çıktı. Tok mektupta, "Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum" dedi. Hapishanede iki kez nöbet geçirdiğini anlatan Tok, Amerika'da yeni bir hayat kurmayı planladığını ancak planlarının alt üst olduğunu söyledi.

Haber sitesi The Spot'un haberine göre Tok, mektubunda yemek yemede ve uyumada ciddi zorluklar yaşadığını belirtti. “Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum,” ifadeleriyle hapishanedeki koşulların kendisini nasıl etkilediğini dile getirdi.

Tok, dört yıl önce epilepsi hastalığına yakalandığını ve hapishanede iki kez nöbet geçirdiğini belirtti. Sağlık durumunun kötüleştiğini ifade eden Tok, bu süreçte yaşadığı sıkıntıları mahkemeye sundu.

Mektubunda, ABD'deki planlarından da bahseden Tok, “ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum,” dedi. Tok, Amerika'da yeni bir hayat kurmayı planladığını ancak yaşanan olayların bu planları alt üst ettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

Türkiye, geçtiğimiz ay anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.