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Mısır'dan endişelendiren İran uyarısı! Saat vererek 'Uzak durun' dedi

Mısır'dan endişelendiren İran uyarısı! Saat vererek 'Uzak durun' dedi

İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi beklenirken Mısır'dan dikkat çeken uyarı geldi. İsrail ve İran arasındaki gerginlik nedeniyle tüm havayolu şirketlerine yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını istedi.

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesi sonrası İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmandı. İki ülke arasında karşılıklı tehditler sürerken bölge ülkesi Mısır'dan kritik bir uyarı geldi.

Mısır havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan NOTAM yayınladı. Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını isteyerek, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir” ifadelerini kullandı. Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.

Mısır kaynaklarına göre İran, tüm küresel sivil havayollarına 04:00-07:00 saatleri arasında uçuş yasağı bildirimi gönderdi. İran, "askeri tatbikatlar" nedeniyle sivil havayollarını hava sahasından uzak durmaları konusunda uyardı. Mısır ve İngiltere, pilotlarına NOTAM talimatı verdi. İngiltere, güvenlik endişeleri nedeniyle Beyrut ve Tahran üzerindeki sivil havacılık faaliyetlerini durdurdu.

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