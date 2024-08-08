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Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon! 1 kişi tutuklandı

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon! 1 kişi tutuklandı

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma 2 şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon! 1 kişi tutuklandı
Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyonda N.C. ile H.Y. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 490 gram sentetik cannobinoid bonzai, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 270 TL ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray merkez sınırlarında bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri belirlenen ikamet ve kimlikleri tespit edilen N.C. ile H.Y. isimli şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

İkamete gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan geniş çaplı aramada 490 gram sentetik cannobinoid bonzai, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 270 TL ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken N.C. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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