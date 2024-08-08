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Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye rekor teklif

Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye rekor teklif

Uzun süredir Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde olan Premier Lig ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı teklifi güncelledi.

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Fenerbahçe'deki akıbeti merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig ekibi Brighton'ın uzun süredir peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu için fiyat yükselttiği belirtildi. İngiliz ekibinin Ferdi Kadıoğlu için teklifini 35 milyon euroya çıkardığı iddia edildi.

Fenerbahçe yönetiminin, Brighton'ın ısrarlı tavrı sonrası Ferdi Kadıoğlu için ne karar vereceği merak konusu.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.

Boey'in rekoru kırılmış olacak

Bu transfer gerçekleşirse Sacha Boey'in rekoru kırılmış olacak. Galatasaray'ın eski sağ beki, Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis ücreti karşılığında gitmiş ve bu alanda zirveyi ele geçirmişti.

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