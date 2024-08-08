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MİT, internet sitesinde 5 kripto sorunun cevaplarını yayınladı

MİT, internet sitesinde 5 kripto sorunun cevaplarını yayınladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinden örnek kriptoloji sorularının cevaplarını yayınladı. Şifreli metinde gizlenen mesajın "MİT vatan için her an her yerde" olduğu belirlendi.

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İnternet sitesinde, daha önce yayımlanan klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 sorunun cevaplarına yer verildi.

Soruların yanıtlama yöntemlerinin de yer aldığı cevap anahtarında, "Vatan için her an her yerde" mesajı öne çıktı.

Diğer bir soruda şifreli metinde gizlenen mesaj, "MİT vatan için her an her yerde" oldu.

Sorular arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün şifrelenmiş hali de yer aldı. Atatürk'ün şifrelenmiş sözleri, Vigenere şifreleme aşamaları takip edilerek, şu şekilde çözüldü:

"Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor.

mit
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