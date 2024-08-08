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Bir sigara grubuna daha zam! En pahalı sigara ise 77 TL'ye yükseldi

Bir sigara grubuna daha zam! En pahalı sigara ise 77 TL'ye yükseldi

Sigaraya gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Imperial Tobacco grubuna da zam geldi. Zamlarla birlikte gruptaki en ucuz sigara 62 TL'ye, en pahalı sigara ise 77 TL'ye yükseldi.

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Sigaraya yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Philip Morris, JTI, BAT ve TT gruplarının ardından Imperial Tobacco grubuna da zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam sonrası Imperial Tobacco grubundaki en ucuz sigaranın 62 TL, en pahalı sigaranın ise 77 TL'ye çıktığını açıkladı.

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