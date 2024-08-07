BIST 10.024
DOLAR 33,46
EURO 36,62
ALTIN 2.569,94
HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Keçeli, görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilimin ele alındığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakanımız, İsrail'in ateşkese karşı çıkan taraf olduğunu hatırlatarak, çatışmaların bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydetti."

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu hakkındaki transfer iddialarına ne dedi?
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu hakkındaki transfer iddialarına ne dedi?
Katil Netanyahu, İsraillilerden 'sabırlı olmalarını' istedi
Katil Netanyahu, İsraillilerden 'sabırlı olmalarını' istedi
Roblox'a erişim engeli getirildi
Roblox'a erişim engeli getirildi
Kriz kahini Roubini'den iyimser açıklama: Piyasalar fazla kötümser
Kriz kahini Roubini'den iyimser açıklama: Piyasalar fazla kötümser
TBB'den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi
TBB'den belediye borçlarıyla ilgili 24 maddelik çözüm önerisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Maduro arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Maduro arasında kritik görüşme
İsrail'den savaş açıklaması! Hizbullah'a skandal tehdit
İsrail'den savaş açıklaması! Hizbullah'a skandal tehdit
Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu
Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu
PKK elebaşı 'Öcalan' skandalıyla ilgili harekete geçildi
PKK elebaşı 'Öcalan' skandalıyla ilgili harekete geçildi
"Çelik Kubbe" Yunan basınında manşet oldu
"Çelik Kubbe" Yunan basınında manşet oldu
Acun Medya'dan dev hamle! Yayın haklarını satın aldı
Acun Medya'dan dev hamle! Yayın haklarını satın aldı
Ciğerlerimiz yanıyor! 3 ilde orman yangını büyüyor
Ciğerlerimiz yanıyor! 3 ilde orman yangını büyüyor