Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile telefonda görüştü.Abone ol
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Lammy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Keçeli, görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve bölgede artan gerilimin ele alındığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Bakanımız, İsrail'in ateşkese karşı çıkan taraf olduğunu hatırlatarak, çatışmaların bölgesel düzeye yayılma riskine dikkat çekti. İsrail'in saldırganlığının durdurulması gerektiğini kaydetti."