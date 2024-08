"Çelik Kubbe" Yunan basınında manşet oldu

Çelik Kubbe, Yunanistan’da geniş yankı uyandırdı. Ülkedeki bütün medya organlarında Çelik Kubbe sisteminin detayları anlatıldı. Yapay zeka destekli olmasına vurgu yapıldı. "Türk semalarında kuş bile uçmayacak" yorumları yapıldı.

Abone ol

Gök Vatan’a yönelik hava savunma sistemi Çelik Kubbe, Yunan basınında manşetleri süsledi.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde alınan kararları haberleştirdi.

Çelik Kubbe hava savunma sistemine dikkat çekildi.

Türkiye’nin Korkut, Hisar ve Siper hava savunma sistemlerinin artık entegre şekilde çalışacağı yazıldı.

Devlet Kanalı ERT ile Skai televizyonu da Çelik Kubbe’nin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesini ön plana çıkardı. Sistemin yapay zeka destekli çalışacağına vurgu yaptı.

Yunan haber sitesi in.gr da Çelik Kubbe’nin detaylı görüntülerini verdi. Türkiye’nin yakında uzay programına başlayacağını belirtti.

Newsbreak isimli haber sitesi de Çelik Kubbe ile ilgili olarak “Türk semalarında kuş bile uçmayacak” manşeti attı. Türk savunma sanayiindeki gelişiminin devam ettiğini vurguladı.

GÖK VATAN'IN YENİ OYUNCUSU: ÇELİK KUBBE

Türkiye'nin kapsamlı hava savunma sistemi için kritik adım geldi. Savunma Sanayii İcra Komitesi, ‘Çelik Kubbe’ sistemini karara bağladı. En alttan başlayıp en uzun menzile kadar ağ merkezli ve yapay zeka destekli bir kalkan sağlayacak bu yapı Gök Vatan’da kuş uçurtmayacak.

ÇELİK KUBBE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Bu soruya cevap vermeden önce sahadaki bir gerçekliğin altını çizmekte fayda var. Günümüzde artık tehdidin nereden, ne zaman ve nasıl geleceği konusu giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Gelişen teknoloji ve buna ulaşılabilirlik haliyle terör örgütleri ya da vekil güçler için de ciddi bir güç çarpanı oluyor.

İşte bu noktada savunma hem giderek zorlaşıyor hem de çok daha pahalı kalıyor. Bu da sürdürülebilirlik meselesinin önemini ortaya koyuyor.

Türkiye’nin özellikle hava savunma sistemlerine ihtiyacı gün gibi ortada. Bir yandan yerli ve milli sistemler geliştiriliyor ancak bir yandan da bu sistemler gelene kadar yabancı muadilleri görev üstleniyor.

GÖK VATAN’IN ÜZERİNE KATMANLI GÜVENLİK ŞEMSİYESİ

Sistemi temel olarak Gök Vatan’ın dört bir yanını kapsayacak bir güvenlik şemsiyesi olarak düşünmek mümkün. Katmanlar halindeki bu sistemde temel amaç çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadarki tehditleri bir yelpaze içinde karşılayabilmek. Türkiye’nin ortaya koyduğu ‘Çelik Kubbe’ yaklaşımı tam da bunu hedefliyor.

Sistem için yol haritasını en basit haliyle anlatmak istersek şöyle bir liste mümkün… Hedefi tespit et, sonra teşhis et, ardından bunu değerlendir, karar ver ve nihayetinde imha et. Bu denklem ne kadar hızlı ve koordineli işlerse korumak istediğiniz bölge o kadar güvende oluyor.

Çelik Kubbe için işin aslan payını Aselsan üstleniyor. Sistemin tam olarak ne zaman tamamlanacağı net değil. Ancak inşa edilecek kubbe için gerekli olan kimi sistemlerin geliştirildiğini ve halihazırda sahada kullanıldığını biliyoruz

ÇELİK KUBBE’NIN İÇİNDE HANGİ SİSTEMLER OLACAK?

Az önce de bahsettiğimiz üzere sistemde başrol Aselsan’ın. Haliyle içerdeki oyuncuların birçoğu da buradaki mühendislerin geliştirdiği platformlar olacak.

Hava savunma ağını çok kısa menzil, kısa menzil, orta menzil ve uzun menzil olarak 4 katmana ayırmak mümkün.

Bu noktada akla ilk gelen bazı sistemleri hızlıca sayalım. İlk sırada çok kısa menzil hava savunma sistemleri var. Adından da anlaşılacağı üzere oldukça yakın mesafeden gelebilecek tehditlere çözüm üretmek için kullanılıyorlar. Azami 10 kilometre etki menzili ve 5 kilometre irtifa sınırı bulunan bu ilk çeper için Türkiye’nin elinde farklı seçenekler mevcut.

ASELSAN imzalı Korkut, Gökberk, Şahin, Göker, İhtar ve SUNGUR şemsiyenin ilk kısmında akla ilk gelenler.

Gelelim 5 ila 10 kilometre arası olarak bilinen alçak irtifa katmanına… Türkiye’nin eli burada da kuvvetli. HERİKKS, C-RAM, HİSAR A+, GÖKDEMİR, GÜRZ gerektiği takdirde kullanılabilecek sistemler.

UZUN MENZİLDE ASLAN PAYI SİPER’İN

Şemsiyenin en üst kısımlarından birinde uzun menzilli hava savunma sistemleri var. Bu alan için irtifanın 15-30 kilometre aralığında, menzilin ise 60 kilometrenin üzerinde olduğunu hatırlatalım. Burada aslan payı tamamen SİPER’e ait…

Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk uzun menzilli hava savunma sistemi olan SİPER’in bu yıl envantere girmesi bekleniyor. Açık kaynaklara yansıyan kimi bilgilere göre, ilk aşamada 100 kilometre menzilli SİPER Ürün-1 sahaya inecek. Daha sonra menzili artırılan SİPER-2’yi göreceğiz. Nihayetinde SİPER-3 ile bu alan taçlandırılacak.

KAYNAK: TRT HABER