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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait bir sığınakta, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan "Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" notuyla paylaşılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaptığı arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir sığınağı belirledi.

Sığınakta, 6 adet 81 milimetre havan mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzeme, 8 havan barut hakkı, 5 alpha-fire düzenek, 1 termal şemsiye ile tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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