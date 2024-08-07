AK Parti’den yeni Instagram açıklaması: Erişime açılacak mı?

Sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos'ta katalog suçlar gerekçesiyle getirilen erişim engeline tepkiler devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, katıldığı canlı yayında Instagram'ın kısa sürede açılabileceğini bildirdi.

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BTK, 'katalog suç' kapsamında 2 Ağustos'ta Instagram'a erişim engeli uyguladı. Firma yetkilileri ile Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan toplantılardan sonuç alınamazken, Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin taleplerinin kabul edilmesi halinde erişim engelinin kaldırılacağını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın katıldığı canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Mecraların kısıtlanması arzu ettiğimiz şeyler değil. İfade özgürlüğü gibi kavramlar üzerinden konuşuluyor ama meselenin yanlış yerinden tutuluyor. Herhangi bir mecraların çoğu ABD merkezli. Türkiye'den çeşitli kazançlar elde ediyorlar.

Bu şirketlerin hukukuna saygılı iş yapmaları gerekiyor. İnternet söz konusu olunca iş iletişim özgürlüklerinden konuşulurken hukukun uyup uyulmadığı bir kenarda tutuluyor. Türkiye'nin herhangi bir mecra ile alıp veremediği olamaz. Şirketlerin de Türkiye'nin kurallarına uyması gerekir.

Diğer sektörlerdeki şirketlerde olduğu gibi sosyal medya mecraların da aynı titizliği bekliyoruz. Nasıl ABD'nin İngiltere'nin kurallarına uymak zorundalarsa burası bir muz cumhuriyeti değil Türkiye kurallarına da uymak zorundalar."