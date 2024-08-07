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Türkiye'nin Lahey'deki müdahillik başvurusunda saat belli oldu!

Türkiye'nin Lahey'deki müdahillik başvurusunda saat belli oldu!

Türkiye bugün UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olmak için dosya sunacak. Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, başvuru bugün Türkiye saatiyle 16.30’da gerçekleşecek.

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Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına bugün müdahillik bildirimini yapacak Türkiye'nin hazırladığı dosya, davanın seyrini birçok açıdan etkileyebilme potansiyeli taşıyor. Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise, yaptığı paylaşımda başvurunun, bugün Türkiye saatiyle 16.30’da Divan’a sunulacağını duyurdu.

 Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Keçeli şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuz, bugün Türkiye saatiyle 16.30’da Lahey Büyükelçimiz tarafından Divan’a sunulacaktır.Son derece kapsamlı ve ayrıntılı şekilde hazırlanan başvurumuz, Divan Statüsü'nün 63. maddesine dayanmaktadır.Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir.   Uluslararası Adalet Divanı’ndaki dava, İsrail’in işlediği suçların cezasız kalmaması bakımından son derece önemlidir. Bu vesileyle, Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.BM Güvenlik Konseyi’ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.Türkiye, Filistinlilerin haklı davasına destek vermeyi sürdürecektir."

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